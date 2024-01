SA20 2024: फैंस का दिल टूटा, पहला एसए20 रद्द, टॉस भी नहीं हुआ, आज डरबन जाइंट्स और एमआई केपटाउन के बीच मुकाबला, कहां देखें लाइव मैच

Highlights दूसरा मैच (आज) डरबन जाइंट्स और एमआई केपटाउन के बीच खेला जाएगा। पहले सीज़न के सफल प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। टूर्नामेंट क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत महत्व रखता है।

SA20 2024: दक्षिण अफ्रीका लीग 2024 एसए20 का पहला मैच रद्द हो गया। फैंस को बड़ा झटका लगा है। सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच मैत होना था। बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना मैच रद्द हो गया और टॉस नहीं हुआ। नए टूर्नामेंट का नया सीजन शुरू करना वास्तव में कठिन काम है।

दूसरा मैच (आज) डरबन जाइंट्स और एमआई केपटाउन के बीच खेला जाएगा। छह स्टार खिलाड़ियों से भरी टीमें एक महीने तक चलने वाले टूर्नामेंट में एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। पहले सीज़न के सफल प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

टूर्नामेंट में छह फ्रेंचाइजी शामिल होंगी, जो सभी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम मालिकों के स्वामित्व में हैं। डरबन सुपरजायंट्स, जॉबर्ग सुपर किंग्स, सनराइजर्स ईस्टर्न केप, प्रिटोरिया कैपिटल्स, एमआई केप टाउन और पार्ल रॉयल्स हैं। टूर्नामेंट क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत महत्व रखता है।

भारत में टीवी और ओटीटी पर SA20 2024 कब और कहाँ देखें? रविवार और डबल हेडर को छोड़कर SA20 मैच भारतीय समयानुसार रात 9 बजे (स्थानीय समय में शाम 5:30 बजे) शुरू होंगे। डबल-हेडर वाले दिनों में, पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू होगा और दूसरा गेम सामान्य रूप से रात 9 बजे शुरू होगा।

रविवार को, मैच शाम 7 बजे (स्थानीय समय पर 3:30 बजे) शुरू होंगे और फाइनल भारतीय समयानुसार रात 8 बजे (स्थानीय समय 4:30 बजे) शुरू होगा। SA20 के दूसरे संस्करण में Sports18 1 और Sports18 1 HD चैनलों का सीधा प्रसारण होगा, जबकि सभी 34 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध होगी।

छह कप्तान जो एसए 20 फीचर से प्रत्येक टीम का नेतृत्व करेंगेः

एमआई केपटाउनः कीरोन पोलार्ड

पार्ल रॉयल्सः डेविड मिलर

डरबन सुपरजाइंट्सः केशव महाराज

जोबर्ग सुपर किंग्सः फाफ डु प्लेसिस

सनराइजर्स ईस्टर्न केपः एडेन मार्कराम

प्रिटोरिया कैपिटल्सः वेन पार्नेल।

SA20 2024 कब और कहाँ देखना हैः SA20 2024 के मैच भारत में स्पोर्ट्स 18 1 और स्पोर्ट्स 18 1 HD पर लाइव देखे जा सकते हैं और Jio सिनेमा ऐप पर मुफ्त में स्ट्रीम किया जा सकता है।

