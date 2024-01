SA vs IND Score, 2nd Test Day 2 Updates: बुमराह के 'सिक्सर' के सामने अफ्रीकी खिलाड़ी, पहले दिन 23 और दूसरे दिन लंच तक गिरे 7 विकेट, 79 रन का लक्ष्य

Highlights मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 15 रन देकर छह विकेट झटके। दूसरी पारी में बूम-बूम बुमराह ने 13.5 ओवर में 61 रन देकर 6 विकेट निकाले। भारतीय टीम के सामने सीरीज बराबर करने के लिए 79 रन का लक्ष्य है।

SA vs IND Score, 2nd Test Day 2 Updates: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन के न्यूलैंड्स दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और 20 विकेट पर कब्जा कर लिया। पहले सिराज और फिर बुमराह ने कारनामा किया।

3- जवागल श्रीनाथ

3-जसप्रीत बुमराह

2 - वेंकटेश प्रसाद

2 - एस श्रीसंत

2 - मोहम्मद शमी।

Lunch on Day 2!



South Africa are all out for 176 runs in 2nd innings.#TeamIndia need 79 runs to win the 2nd Test.



Jasprit Bumrah picks up six wickets.



Jasprit Bumrah picks up six wickets.

Scorecard -