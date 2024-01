SA vs IND Mohammed Siraj: दूसरे मैच में छा गए सिराज, 8 ओवर, 3 मेडन, 9 रन और 5 विकेट, दक्षिण अफ्रीका के 38 रन पर 6 विकेट गिरे, देखें वीडियो

Highlights 38 रन पर 6 विकेट निकल गए हैं। 8 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 9 रन देकर 5 विकेट लिए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है।

SA vs IND Mohammed Siraj: भारत के मोहम्मद सिराज दूसरे मैच में छा गए। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है। सिराज ने 9 ओवर में 3 मेडन रखते हुए 15 रन देकर 6 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 45 रन पर 7 विकेट निकल गए हैं।

That's a 5-FER for @mdsirajofficial 🔥🔥



His first five-wicket haul in South Africa and third overall.#SAvINDpic.twitter.com/lQQxkTNevJ — BCCI (@BCCI) January 3, 2024

2ND Test. WICKET! 17.5: Kyle Verreynne 15(30) ct Shubman Gill b Mohammed Siraj, South Africa 45/7 https://t.co/PVJRWPfGBE#SAvIND — BCCI (@BCCI) January 3, 2024

दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट में बुधवार को टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम में रविचंद्रन अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर की जगह मुकेश कुमार को शामिल किया गया। अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे डीन एल्गर नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा की गैर मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी करेंगे।

बावुमा हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण बाहर हैं। दक्षिण अफ्रीका ने विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टान स्टब्स को पदार्पण का मौका दिया है। लुंगी एंगिडि और केशव महाराज भी अंतिम एकादश में हैं जबकि बावुमा, कीगन पीटरसन और गेराल्ड कोएत्जी बाहर हैं।