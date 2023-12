SA vs IND: अर्शदीप सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने

Highlights अर्शदीप ने 10 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए वनडे करियर में उन्होंने पहलीबार 5 विकेट लेने का कारनामा किया इस मुकाबले में भारत ने 8 विकेट से जीत अपने नाम की

SA vs IND 1st ODI: टीम इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह रविवार को जोहान्सबर्ग के वंडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। चहल और आशीष नेहरा के बाद अर्शदीप दक्षिण अफ्रीका में पांच विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने स्विंग गेंदबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों में दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष तीन में जगह बनाकर अपने रिकॉर्ड-ब्रेकिंग स्पेल की शुरुआत की। अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष स्कोरर एंडिले फेहलुकवायो को स्टंप्स के सामने फंसाकर अपना पहला 5वां विकेट लिया।

अर्शदीप ने 10 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए। वनडे करियर में उन्होंने पहलीबार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। बायें हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर की चौथी गेंद में सलामी बल्लेबाज रीज़ा हेंडरिक्स को शून्य पर आउट करके विकेट लेने की शुरूआत की, फिर इसी ओवर की अगली गेंद में रासी वेन डर दुंसा को भी जीरो पर चलता किया।

Maiden 5⃣-wicket haul in international cricket! 👏 👏



Take A Bow - @arshdeepsinghh 🙌 🙌



Follow the Match ▶️ https://t.co/tHxu0nUwwH#TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/xhWmAxmNgK