SA vs IND 1st ODI: अर्शदीप ने 5, आवेश ने झटके 4 विकेट, साउथ अफ्रीका को 116 रनों पर किया ऑल आउट

Highlights पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका 27.3 ओवर में 116 रन पर ढेर हो गई अर्शदीप ने 10 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए जबकि आवेश खान ने 8 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए

South Africa vs India, 1st ODI: जोहान्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने मेजबान टीम पूरी तरह से ढह गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका 27.3 ओवर में 116 रन पर ढेर हो गई। तेज गेंदबाज अर्शदीप ने 10 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए। जबकि आवेश खान ने 8 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने 2.3 ओवर में केवल 3 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। अर्शदीप ने वनडे करियर में पहलीबार 5 विकेट अपने नाम किया है।

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एंडिले फेहलुकवायो ने सर्वाधिक 33 रन बनाए। इसके बाद सलामी बल्लेबाज टॉनी डी जॉर्जी ने 28 बनाए। कप्तान मार्करम ने 12 रनों का योगदान दिया तो वहीं तबरेज शम्सी ने नाबाद 11 रन जोड़े। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को छूने में भी नाकाम रहा।

