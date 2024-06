SA vs AFG T20 World Cup 2024 semifinal: अफगानिस्तान का सपना टूटा, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका, 29 जून को टक्कर, स्टेडियम में फैंस मायूस

Highlights SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टूर्नामेंट में अपने सातों मैच जीते हैं। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बुरी तरह से रौंदा। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: अफगानिस्तान की टीम मात्र 56 रन पर ढेर हो गई।

SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को बुरी तरह से रौंदकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला जाएगा। दूसरा फाइनलिस्ट आज मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 11.5 ओवर में 56 रन पर ढेर किया और आसानी से 9 विकेट से जीत दर्ज किया।त्रिनिदाद और टोबैगो के तरौबा में ब्रायन लारा स्टेडियम में अफगान लड़ाके बुरी तरह से फेल हो गए। बल्लेबाज रन बनाने में असफल रहे।

