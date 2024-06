SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराने वाले दक्षिण अफ्रीका के सामने फुस्स, पॉवरप्ले में सबसे खराब स्कोर का रिकॉर्ड

Highlights SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम खस्ता हाल में है। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal:मार्को यानसेन ने 3 और कागिसो रबाडा ने 2 विकेट झटके। SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: नोर्किया और शम्सी ने एक-एक विकेट लिए।

SA vs AFG Live Score, T20 World Cup 2024 semifinal: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की टीम खस्ता हाल में है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम दक्षिण अफ्रीका के सामने फेल हो गई। 50 रन पर 7 विकेट निकल गए हैं। पॉवरप्ले में 5 विकेट निकले और विश्व कप में रिकॉर्ड बनाया। त्रिनिदाद और टोबैगो के तरौबा में ब्रायन लारा स्टेडियम में अफगानिस्तान को सपने दिख रहे है। मार्को यानसेन ने 3 और कागिसो रबाडा ने 2 विकेट झटके। नोर्किया और शम्सी ने एक-एक विकेट लिए।

A fast bowling rampage in Trinidad 🔥



South Africa claim six wickets in the first seven overs against Afghanistan in the first #T20WorldCup 2024 semi-final 👀

विश्व कप पॉवरप्ले स्कोरः सबसे ज्यादा विकेट गिरे-

5 - पीएनजी बनाम एएफजी, तरौबा

5 - यूजीए बनाम डब्ल्यूआई, प्रोविडेंस

5 - यूजीए बनाम एएफजी, प्रोविडेंस

5 - आईआरई बनाम पाक, लॉडरहिल

5 - एएफजी बनाम एसए, तरौबा

The Proteas are on fire!🔥



Jansen gets his 3rd and Afghanistans 5th☝️



🇦🇫Afghanistan are 23/5 after 5 overs

गुरबाज़ ने विश्व कप की पहली पारी में स्कोरः

76 (45) बनाम यूजीए

80 (56) बनाम न्यूजीलैंड

60 (49) बनाम ऑस्ट्रेलिया

43 (55) बनाम बांग्लादेश

0(3) बनाम दक्षिण अफ्रीका

🪙 TOSS | #SAvAFG 🇿🇦🇦🇫



Afghanistan won the toss and will bat first



We are primed and ready for our Semi-Final clash South Africa! 🏏

Here is our Starting XI ⤵️



Here is our Starting XI ⤵️https://twitter.com/hashtag/WozaNawe?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WozaNawe https://twitter.com/hashtag/BePartOfIt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BePartOfIthttps://twitter.com/hashtag/OutOfThisWorld?src=hash&ref_src=twsrc%5…">#OutOfThisWorld https://twitter.com/hashtag/T20WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#T20WorldCuphttps://t.co/ick0n3VjtY">pic.twitter.com/ick0n3VjtY — Proteas Men (@ProteasMenCSA) https://twitter.com/ProteasMenCSA/status/1806119590956548319?ref_src=tw…">June 27, 2024

Nortje gets his 50th T20I wicket!☝️



Omarzai is caught in the deep.



🇦🇫Afghanistan are 28/6 after 6.3 overs

As the Super Eights come to a close, a look back at all the thrilling nail-biters that this Men's #T20WorldCup has seen 👊

वेस्टइंडीज और भारत से हारने से पहले अफगानिस्तान ने युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड को हराकर धमाकेदार शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टूर्नामेंट में अपने सातों मैच जीते हैं लेकिन इस आईसीसी प्रतियोगिता का आकर्षण अफगानिस्तान रहा है।

South Africa vs Afghanistan, Semi Final 1 Live Score T20 World Cup 2024: आमने-सामने का रिकॉर्ड-

मैचः 2

दक्षिण अफ्रीकाः 2

अफगानिस्तानः 0