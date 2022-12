Highlights अब पंत को मैक्स अस्पताल, देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया है बीसीसीआई ने कहा, ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है उनके माथे पर दो कट, दाहिने घुटने में लिगामेंट फट गया है और उनकी दाहिनी कलाई, टखने, पैर के अंगूठे में भी चोटें हैं

मुंबई: टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज की कार दुर्घटना को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को अपना बयान जारी किया है। बीसीसीआई ने बयान में बताया है कि पंत के शरीर के किन-किन हिस्सों में चोटें आई हैं।

बीसीआई ने कहा, ऋषभ के माथे पर दो कट लगे हैं, दाहिने घुटने में लिगामेंट फट गया है और उनकी दाहिनी कलाई, टखने, पैर के अंगूठे में भी चोट लगी है और उनकी पीठ पर घर्षण की चोट लगी है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और अब उन्हें मैक्स अस्पताल, देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया है।

बीसीसीआई ने कहा कि उन्हें अपनी चोटों की सीमा का पता लगाने के लिए एमआरआई स्कैन कराना होगा और जिससे आगे के उपचार के लिए पता चलेगा। BCCI ऋषभ के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है जबकि मेडिकल टीम वर्तमान में ऋषभ का इलाज कर रहे डॉक्टरों के निकट संपर्क में है।

Rishabh Pant accident | Rishabh has two cuts on his forehead, a ligament tear in right knee & has also hurt his right wrist, ankle, toe & has suffered abrasion injuries on his back. His condition remains stable & has now been shifted to Max Hospital, Dehradun: BCCI



