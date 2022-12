Ranji Trophy 2022: तीन साल बाद रणजी ट्रॉफी में धमाका, 80 गेंद, 90 रन, 15 चौका और एक छक्का, हैदराबाद के गेंदबाज पर टूट पड़े

Highlights पारी में 15 चौके और एक छक्का मारा। सूर्यकुमार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं। ए रहाणे स्टंप के समय 139 रन बनाकर खेल रहे थे।

Ranji Trophy 2022: सूर्यकुमार यादव ने लगभग तीन साल में अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलते हुए 80 गेंद में 90 रन की पारी खेली जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे और यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़े जिससे मुंबई ने मंगलवार को यहां हैदराबाद के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच के पहले दिन तीन विकेट पर 396 रन बनाए।

पिछले 12 महीने में सीमित ओवरों के प्रारूप में संभवत: भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्यकुमार ने लाल गेंद के क्रिकेट में भी उसी आक्रामकता का नजारा पेश किया जिसके लिए वह छोटे प्रारूपों में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी पारी में 15 चौके और एक छक्का मारा। पिछला प्रथम श्रेणी मैच फरवरी 2020 में खेलने वाले सूर्यकुमार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं।

#SuryakumarYadav marks his return to first-class cricket with a 80-ball 90 against Hyderabad #ranjitrophy2022pic.twitter.com/sDR4OhaLyw