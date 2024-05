Watch: मुंबई एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के घेरे में नजर आए सलमान खान, सिक्योरिटी देख उड़े फैन्स के होश

By अंजली चौहान | Published: May 18, 2024 10:57 AM

Salman Khan: हाल ही में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद अभिनेता सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के साथ देखा गया है।