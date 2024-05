Chhatrapati Sambhajinagar News: पुलिसकर्मी का घर नहीं बिजनेसमैन का बंगला!, भ्रष्टाचार आरोपी पुलिस निरीक्षक हरिभाऊ खाड़े के घर से 1.08 करोड़ रुपये नकद और 72 लाख रुपये का सोना जब्त

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 17, 2024 11:24 AM

Chhatrapati Sambhajinagar News: पुलिस निरीक्षक हरिभाऊ खाड़े (52) को 15 मई को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया गया था और उसके बाद से ही वह फरार हैं।

