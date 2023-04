Highlights दिल्ली कैपिटल्स कप्तान डेविड वार्नर ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन हार को टाल नहीं सके। दिल्ली की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है। राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को दूसरी जीत दर्ज की।

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में दिल्ली कैपिटल्स का बुरा हाल है। लगातार तीसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 9वें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को दूसरी जीत दर्ज की। राजस्थान ने दिल्ली को 57 रन से हराया। राजस्थान की टीम पहले स्थान पर है।

दिल्ली कैपिटल्स कप्तान डेविड वार्नर ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन हार को टाल नहीं सके। वार्नर ने 6000 रन पूरे किए। 55 गेंद में 65 रन की पारी खेली। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके। आर अश्विन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट निकाले। वाई चहल ने 4 ओवर में 27 देकर 3 विकेट झटके।

.@davidwarner31 leading from the front once again with a FIFTY 👌👌#DC need a special finish with the bat as they require 82 off 27!



