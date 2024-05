Rahmanullah Gurbaz KKR IPL 2024: मेरी माँ अभी भी अस्पताल में हैं..., गुरबाज़ कैसे मां और केकेआर टीम को संभाल रहे, किया खुलासा

Highlights क्रिकेटर को हमेशा पता होना चाहिये कि उसे क्या करना है। लीग क्रिकेट में बहुत कम क्रिकेटर ही खेल पाते हैं। मौका मिलने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिये।

Rahmanullah Gurbaz KKR IPL 2024: अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने बताया कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल प्लेआफ में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिये खेलने के लिये वह अपनी बीमार मां को अस्पताल में छोड़कर आये थे क्योंकि इस टीम को भी वह अपना परिवार मानते हैं । इस सत्र में पहला मैच खेलने वाले गुरबाज ने दो मैच लेने के अलावा 14 गेंद में 23 रन बनाकर केकेआर की जीत में अहम भूमिका निभाई। वह इंग्लैंड के फिल साल्ट की जगह टीम में आये थे। केकेआर ने सनराइजर्स को आठ विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

गुरबाज ने मैच के बाद मीडिया से कहा ,‘एक क्रिकेटर को हमेशा पता होना चाहिये कि उसे क्या करना है। लीग क्रिकेट में बहुत कम क्रिकेटर ही खेल पाते हैं। मौका मिलने पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिये। मौका नहीं मिलने पर भी हमेशा तैयार रहना चाहिये।’ उन्होंने कहा ,‘मेरी मां अभी भी बीमार है। मैं वहां गया और मुझे यहां से फोन आया कि फिल साल्ट जा रहा है।

