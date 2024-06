Afghanistan Semi Final T20 World Cup 2024: सेमीफाइनल दबाव नहीं झेल सके लडाके, हालात ने हमारा साथ नहीं दिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को हराया, राशिद ने कहा- गर्व की बात...

Highlights Afghanistan Semi Final T20 World Cup 2024: टीम ने टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखा है। Afghanistan Semi Final T20 World Cup 2024: हमारे लिए यह शुरुआत भर है। Afghanistan Semi Final T20 World Cup 2024: टीम को हराने का आत्मविश्वास आ रहा है।

Afghanistan Semi Final T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान दक्षिण अफ्रीका के हाथों टी20 विश्व कप के एकतरफा सेमीफाइनल में मिली हार से दुखी हैं लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनकी टीम के लिये शुरुआत है और इस टूर्नामेंट से उन्हें किसी भी टीम को हराने का आत्मविश्वास मिला है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में अपने न्यूनतम स्कोर 56 रन पर आउट होने के बाद अफगानिस्तान को नौ विकेट से पराजय झेलनी पड़ी। राशिद ने कहा ,‘एक टीम के रूप में हमारे लिये यह कठिन था। हमने बेहतर प्रदर्शन किया होता लेकिन हालात ने हमारा साथ नहीं दिया। टी20 क्रिकेट यही है जिसमें आपको हर परिस्थिति के अनुरूप ढलना होता है।’ उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखा है।

उन्होंने कहा ,‘हमारे लिए यह शुरुआत भर है। हमारे भीतर किसी भी टीम को हराने का आत्मविश्वास आ रहा है। हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना है । हमने यहां से बहुत कुछ सीखा है ।’’ राशिद ने कहा ,‘‘ इस टूर्नामेंट से हम आत्मविश्वास लेकर जा रहे हैं । हमें पता है कि हमारे पास कौशल है लेकिन यहां हमने कठिन और दबाव भरे हालात में खेलना सीखा।’’

एक टीम के रूप में किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है , यह पूछने पर राशिद ने कहा ,‘‘ कुछ सुधार तो करना होगा । खासकर मध्यक्रम की बल्लेबाजी में । अभी तक नतीजे अच्छे रहे हैं लेकिन हमें बल्लेबाजी में और मेहनत करनी होगी ।’’ उन्होंने कहा ,‘‘ दक्षिण अफ्रीका ने बेहतरीन गेंदबाजी की ।

हमें अपने गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर टूर्नामेंट में अब तक कामयाबी मिली । अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है ।’’ इस बेहतरीन स्पिनर ने कहा ,‘‘ हम बदकिस्मत रहे कि मुजीब को चोट लग गई लेकिन हमारे तेज गेंदबाजों और मोहम्मद नबी ने भी नयी गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया जिससे स्पिनरों का काम आसान हो गया ।’’