South Africa in Final T20 World Cup 2024: आईसीसी टूर्नामेंटों में अहम मुकाबले हारने की टीस झेल चुके ग्रीम स्मिथ और डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के बाद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में नौ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना भारत या इंग्लैंड से होगा। पूर्व कप्तान स्मिथ ने एक्स पर मौजूदा कप्तान एडेन माक्ररम को टैग करते हुए लिखा ,‘हम फाइनल में पहुंच गए । आपके और टीम के लिये बहुत खुश हूं। बस एक जीत और।’

Couldn’t be happier for @AidzMarkram and the team, one more to go. — Graeme Smith (@GraemeSmith49) June 27, 2024

अपने समय के शीर्ष तेज गेंदबाज स्टेन ने लिखा ,‘‘ काफी जज्बाजी हो गया हूं। हम फाइनल में हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भावविभोर हूं।’’ दक्षिण अफ्रीका सरकार ने टीम को बधाई देते हुए लिखा ,‘‘ दक्षिण अफ्रीका की टीम को पहली बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने की बधाई।’’

It’s emotional down here.

We’re into a final — Dale Steyn (@DaleSteyn62) June 27, 2024

We’re in the Finals — Graeme Smith (@GraemeSmith49) June 27, 2024

Proteas with the bit between their teeth!



It’s been destructive poetry in motion.

Beautiful to watch — Dale Steyn (@DaleSteyn62) June 27, 2024

Just so you know, for reals, Nortjie is bowling absolute rockets! — Dale Steyn (@DaleSteyn62) June 27, 2024

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की हार से दुखी होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका को बधाई देते हुए लिखा ,‘ हमने ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी लेकिन अफगानिस्तान टीम को पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की शाबासी । दक्षिण अफ्रीका को भी पहली बार फाइनल में पहुंचने पर बधाई ।’’