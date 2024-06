AFG vs SA, T20 World Cup 2024: नहीं चले अफगानी शेर!, पूरे विश्व कप गुरबाज, जदरान और उमरजई ने सबसे ज्यादा रन बनाए, सेमीफाइनल में 12 रन जोड़े, सबसे अधिक 13 अतिरिक्त रन

Highlights AFG vs SA, T20 World Cup 2024: टीम में सबसे अधिक योगदान अतिरिक्त रन (13) का रहा। AFG vs SA, T20 World Cup 2024: केवल एक खिलाड़ी दोहरे अंक (12 रन) बना सका। AFG vs SA, T20 World Cup 2024: कैगिसो रबाडा ने 14 और एनरिच नॉर्किया ने सात रन देकर दो दो विकेट चटकाये।

AFG vs SA, T20 World Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में शानदार और जानदार प्रदर्शन करने वाले अफगानी लडाके सेमीफाइनल में फुस्स हो गए। ‘जाइंट किलर’ अफगानिस्तान के सूरमा अंतिम-4 झेल नहीं सके। टीम पहली बार दबाव में बिखर गई। 11.5 ओवर में 56 पर ढेर हुई। इस दौरान केवल एक खिलाड़ी दोहरे अंक (12 रन) बना सका। टीम में सबसे अधिक योगदान अतिरिक्त रन (13) का रहा। पूरे मैच के दौरान 7 चौके लगे और 0 छक्का रहा। दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए अफगानिस्तान को टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में मात्र 56 रन पर आउट कर दिया।

Watch South Africa create history by booking their first appearance in a Men's #T20WorldCup Final 🎥



Extended Highlights of their victory over Afghanistan ⬇https://t.co/Mjo8a9g5cd — ICC (@ICC) June 27, 2024

मार्को जेनसन ने 16 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि कैगिसो रबाडा ने 14 और एनरिच नॉर्किया ने सात रन देकर दो दो विकेट चटकाये। पावरप्ले के भीतर अफगानिस्तान का स्कोर पांच विकेट पर 28 रन था और पूरी टीम 11 . 5 ओवर में आउट हो गई। अफगानिस्तान का पहली बार विश्व कप फाइनल खेलने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने तो कहर बरपाया ही, अफगानिस्तान के बल्लेबाज भी गलतियां करते चले गए। फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को जेनसन ने आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर ललचाया और वह स्लिप में रीजा हेंडरिक्स को कैच दे बैठे। उनके जाते ही अफगानिस्तान बल्लेबाजी क्रम में हड़कम्प मच गया।

Not exactly the ending we hoped for in this #T20WorldCup, but hats off to #AfghanAtalan for an unforgettable performance throughout the event. 🙌



Congratulations to @ProteasMenCSA for securing their first-ever final berth in World Cup cricket. 👍#GloriousNationVictoriousTeampic.twitter.com/ZiLnLudHlX — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) June 27, 2024

जेनसन ने भीतर की ओर आती गेंद पर गुलबदिन नायब को आउट किया। इब्राहिम जदरान ने रबाडा की गेंद पर अपना पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाया और गेंद सीधे लेग स्टम्प पर पड़ी। चौथे ओवर में तीन गेंद बाद मोहम्मद नबी इसी अंदाज में आउट हुए लेकिन इस बार आफ स्टम्प पर निशाना था। नॉर्किया ने अजमतुल्लाह उमरजई को डीप में ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों लपकवाया।

इस विश्व कप में अफगानिस्तान के लिये गुरबाज, जदरान और उमरजई ने सबसे ज्यादा रन बनाये हैं लेकिन इस अहम मुकाबले में तीनों मिलकर 12 रन ही बना सके। कप्तान राशिद खान ने कुछ अच्छे शॉट्स की उम्मीद थी, लेकिन नॉर्किया के सामने पूरा स्टम्प खुला छोड़ दिया और बोल्ड हो गए। लेग स्पिनर तबरेज शम्सी ने एक ही ओवर में करीम जनत और नूर अहमद के विकेट निकाले। 6 रन देकर 4 विकेट लिए।