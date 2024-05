PBKS VS CSK IPL 2024: सीएसके को टक्कर देंगे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी, 2 अंक को लेकर कठिन राह, कैसा होगा प्लेइंग इलेवन

Highlights Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 53rd Match Live Score IPL 2024: धोनी के धुरधंर बदला लेने के लिए आतुर है। Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 53rd Match Live Score IPL 2024: पंजाब 10 मैचों में आठ अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 53rd Match Live Score IPL 2024: प्वाइंट टेबल को लेकर दोनों टीम में जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी।

Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 53rd Match Live Score IPL 2024: गत चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के सामने पंजाब किंग्स (Punjab Kings) की टीम है। रविवार को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के मैच नंबर 53 में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी। पहले चरण में पंजाब किंग्स ने चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को सात विकेट से हराया था। चेन्नई फिलहाल इतने ही मैचों में दस अंकों के साथ अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है। पंजाब 10 मैचों में आठ अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। प्वाइंट टेबल को लेकर दोनों टीम में जोरदार भिड़ंत देखने को मिलेगी। धोनी के धुरधंर बदला लेने के लिए आतुर है।

मैच कब खेला जाएगा? पीबीकेएस बनाम सीएसके रविवार, 05 मई, 2024 को दोपहर 3:30 बजे IST धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच टीवी पर कहां देखें? भारत में सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर किया जाएगा।

ऑनलाइन कहां देखें? भारत में JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

टीम इस प्रकार हैं:

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), अरावेली अवनीश, अजिंक्य रहाणे, शेख रशीद, मोईन अली, शिवम दुबे, आरएस हंगरगेकर, रविंद्र जडेजा, अजय जादव मंडल, डेरिल मिचेल, रचिन रविंद्र, मिशेल सैंटनर, निशांत सिंधु , दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, मथीशा पाथिराना, सिमरजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, शार्दुल ठाकुर, महेश तीक्ष्णा और समीर रिजवी।

पंजाब किंग्स: शिखर धवन (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जॉनी बेयरस्टो (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टोन, अथर्व तायडे, अर्शदीप सिंह, नाथन एलिस, सैम करन, कागिसो रबाडा, हरप्रीत बरार, राहुल चाहर, हरप्रीत भाटिया, विद्वथ कावेरप्पा, शिवम सिंह, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शशांक सिंह, तनय त्यागराजन, प्रिंस चौधरी, रिले रोसोऊ।

सीएसके की निगाहें पंजाब किंग्स के खिलाफ लगातार दूसरे मैच को जीतने पर

गत चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) रविवार को यहां लगातार दूसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी तो उसकी कोशिश जीत की लय हासिल करने पर लगी होगी। तीन दिन पहले ही पंजाब किंग्स ने चेपक पर सीएसके को सात विकेट से हराया था। घरेलू टीम की यह पिछले तीन मैच में दूसरी हार थी जिससे टीम मुश्किल में है।

सीएसके 10 अंक लेकर तालिका में पांचवें स्थान पर है और पांच बार की चैम्पियन उम्मीद करेगी कि स्थान बदलने से उसका भाग्य भी बदल जायेगा क्योंकि नॉकआउट चरण में अपना स्थान पक्का करने क लिए महज चार मैच बचे हैं। सीएसके हरप्रीत बरार और राहुल चाहर की स्पिन जोड़ी के खिलाफ मध्य के ओवरों में तेजी नहीं दिखा सकी जिससे उसने सात विकेट पर 162 रन का स्कोर बनाया था।

उनकी बल्लेबाजी भी कप्तान रुतुराज गायकवड़ और शिवम दुबे पर निर्भर होती जा रही है तथा जैसे ही इनमें से एक विफल होता है, वैसे ही टीम के अनिरंतर बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ जाता है। गायकवाड़ ने सत्र का पांचवां 50 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया जबकि अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे एक बार फिर शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे जबकि रविंद्र जडेजा और समीर रिज्वी स्पिन के खिलाफ जूझते नजर आये। सीएसके अपने तेज गेंदबाजों के स्वास्थ्य और फिटनेस चिंताओं से भी परेशान है जिसमें दीपक चाहर भी शामिल हैं।

जो महज दो गेंद फेंकने के बाद अपनी ‘हैमस्ट्रिंग’ को पकड़कर लगड़ाते दिखे जिससे उनके पंजाब किंग्स के खिलाफ इस दूसरे मुकाबले में खेलने की संभावना नहीं है। मुख्य गेंदबाज मथिशा पाथिराना (हल्की चोट) और तुषार देशपांडे (फ्लू) की अनुपस्थिति से टीम को नुकसान हुआ। और फिर ओस ने स्पिनरों की अहमियत कम कर दी जिससे पंजाब किंग्स ने आसानी से जीत हासिल की।

रिचर्ड ग्लीसन ने पिछले मैच में आईपीएल पदार्पण किया था और सीएसके मुकेश चौधरी को वापस बुला सकती है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करे जो तो उसने लगातार जीत हासिल कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को उड़ान दी है। सीएसके पर जीत के साथ पंजाब किंग्स गत चैम्पियन सीएसके पर लगातार पांच जीत दर्ज करने वाली मुंबई इंडियंस के बाद दूसरी टीम बनी और अब वह इसका फायदा उठाना चाहेगी। पंजाब किंग्स हालांकि अप्रत्याशित टीम है जिसने अहमदाबाद में गुजरात पर, चेपक में चेन्नई पर जीत हासिल की तथा केकेआर के खिलाफ टी20 रिकॉर्ड स्कोर का पीछा किया।

हालांकि घरेलू सरजमीं पर राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जूझती नजर आयी। लगातार जीत के बाद पंजाब किंग्स आठ अंक लेकर सातवें स्थान पर पहुंच गयी और अपनी उम्मीदों को बचाये रखने के लिये लय जारी रखनी होगी। केकेआर के खिलाफ शतक जड़ने वाले जॉनी बेयरस्टो टीम के लिए अहम होंगे।

जबकि रिली रोसोऊ, शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। टीम के गेंदबाजी विभाग में अनुभवी नाम जैसे कागिसो रबाडा, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह और सैम करन शामिल हैं जिन्हें निरंतर गेंदबाजी करनी होगी। रबाडा पिछले मैच में अच्छे रहे लेकिन बाकियों ने रन लुटाये। अगर टीम को पिछले मैच जैसा प्रदर्शन करना है तो उनके स्पिनरों बरार और राहुल चाहर को फिर से बेहतर गेंदबाजी करनी होगी।