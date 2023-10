Aus Vs Pak Highlights : पुलिसमैन ने पाकिस्तानी फैंस को जिंदाबाद नारा लगाने से रोका, देखें वीडियो

Highlights 45 सेकंड के इस वीडियो में स्टेडियम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसमैन पाकिस्तानी फैंस से जिंदाबाद के नारे लगाने से मना करता है भारत माता की जय बोला जा सकता है तो मुझे अपने देश के नाम जिंदाबाद कहने से क्यों रोका जा रहा है यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है

Aus Vs Pak Highlights : बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पाकिस्तान की विश्व कप में दूसरी लगातार हार रही और ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी जीत। इन सबके बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

It's shocking and upsetting to see that people are being stopped from cheering "Pakistan Zindabad" at the game.



This totally goes against what the sport is about!#CWC23#PAKvsAUS#AUSvsPAKpic.twitter.com/iVnyFlNB09