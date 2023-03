PBKS IPL 2023 Team Squad: पंजाब किंग्स को 'शिखर' पर पहुंचाएंगे धवन, कप्तान और कोच की जोड़ी आईपीएल खिताब का लंबा इंतजार खत्म करेगी, जानें शेयडूल

Highlights कप्तान शिखर धवन और कोच ट्रेवर बेलिस की जोड़ी आईपीएल खिताब का उनका लंबा इंतजार खत्म करेगी। आईपीएल का 2008 में शुरुआत के बाद से पंजाब 2014 में फाइनल में पहुंचा। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी सैम करेन को 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है।

PBKS IPL 2023 Team Squad: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 में पंजाब किंग्स की टीम इतिहास रचने उतरेगी। 2008 से ही किंग्स की टीम आईपीएल में है। अभी तक चैंपियन नहीं बन सकी है। मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को कमान दी गई है।

कप्तान शिखर धवन और कोच ट्रेवर बेलिस की जोड़ी आईपीएल खिताब का उनका लंबा इंतजार खत्म करेगी। आईपीएल का 2008 में शुरुआत के बाद से पंजाब 2014 में फाइनल में पहुंचा, लेकिन पिछले चार सत्र में प्लेआफ में भी जगह नहीं बना सका। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी सैम करेन को 18.5 करोड़ रुपये में खरीदा है।

