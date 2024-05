IPL vs PSL: जिस समय आईपीएल होता है उसी समय पीएसएल कराने की तैयारी में है पाकिस्तान बोर्ड, विदेशी खिलाड़ियों के लिए मुसीबत!

बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल और पीएसएल दोनों में खेलते हैं। लेकिन अब पीसीबी ने पीएसएल में कई आमूल-चूल बदलावों का प्रस्ताव रखा है। लीग को अगले सीज़न से अप्रैल-मई विंडो में स्थानांतरित किया जा सकता है।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 5, 2024 11:17 AM