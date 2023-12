Highlights एक पाक फैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के '36-ऑल पर आउट' होने का वीडियो पोस्ट किया उसने लिखा, यदि आपका दिन खराब चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय टीम के अपमान का आनंद लें इस पर हर्षा भोगले ने उसे ट्वीट कर करारा जवाब देते हुए चुप करा दिया

नई दिल्ली: अनुभवी क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने बुधवार को एक पाकिस्तानी प्रशंसक पर पलटवार किया, जिसने 2020 के एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की 36 रनों की पारी का वीडियो डाला था। फारूक खान नाम के एक पाकिस्तानी प्रशंसक ने 36-ऑल आउट पारी के सभी आउट होने का वीडियो पोस्ट करके भारतीय क्रिकेट समर्थकों पर तंज कसने की कोशिश की। खान ने एक्स पर ट्वीट किया, "यदि आपका दिन खराब चल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारतीय टीम के अपमान का आनंद लें।"

इस पर भोगले ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि भारत की लड़ाई टीम के आलोचकों को जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मुझे खुशी है कि आपने फारूक को बाहर रखा क्योंकि इससे टेस्ट इतिहास में सबसे महान प्रदर्शनों में से एक हुआ। यह एक केस स्टडी है कि कैसे आप महान साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और आत्म-विश्वास के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को मैच जीतने वाले प्रदर्शन में बदल देते हैं।"

भोगले ने ट्वीट किया, "जब आपके पास वह गौरव होता है, तो आप नई ऊंचाइयां पाते हैं। जब आप किसी और की प्रतिकूलता में खुशी ढूंढते हैं, तो आप छोटे और क्षुद्र बने रहते हैं। इसलिए बड़ा सोचें, क्लास के बारे में सोचें, आपको एक अद्भुत दुनिया मिल सकती है। उम्मीद है..."

I am glad you put this out Farooq because it led to one of the greatest performances in Test history. This is a case study on how you convert adversity into match winning performances through great courage, outstanding leadership and self-belief. When you have that pride, you… https://t.co/qXLZTccyjI