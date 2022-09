Pakistan vs Hong Kong Asia Cup 2022: हांगकांग ने जीता टॉस, पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला

Highlights यह मुकाबला यूएई के शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है मुकाबला जीतने वाली टीम सुपर फोर में अपनी जगह बनाएगी जीतने वाली टीम का मुकाबला रविवार 4 अगस्त को भारत से होगा

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में शुक्रवार के मुकाबले में हांगकांग ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। 'करो या मरो' मुकाबले अगर जो टीम हारती है तो वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जबकि जीतने वाली टीम रविवार को टीम इंडिया से भिड़ेगी।

टॉस हारने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा, हम बोर्ड पर रन बनाना चाहेंगे जिससे कि हम हांगकांग पर दबाव बना सके। हमारे पास एक ही टीम है। हर मैच एक नया मैच होता है, इसलिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। हमारा आत्मविश्वास वही है।

वहीं हांगकांग के कप्तान निजाकत खान ने कहा, हम लक्ष्य का पीछा करने में बहुत अच्छे हैं। हम आज यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं पर टिके रहें और उन पर अमल करें।

उन्होंने कहा, वापस हांगकांग में, हम धीमे, कम विकेटों पर खेलते हैं। यह बहुत समान है और हम स्पिन पर भी भरोसा करते हैं। हमने 13वें ओवर तक अच्छी गेंदबाजी की। आज हमारे पास बहुत अच्छी योजना है और मुझे विश्वास है कि लड़के अच्छा करेंगे।

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला यूएई के शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। जो टीम आज का मुकाबला जीतेगी वह सुपर फोर में अपनी जगह बना लेगी। इस समय तीन टीमें सुपर फोर में पहुंच चुकी हैं जिनमें भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका है।

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): मोहम्मद रिजवान (W), बाबर आजम (C), फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी

हांगकांग (प्लेइंग इलेवन): निजाकत खान (C), यासिम मुर्तजा, बाबर हयात, किनचित शाह, एजाज खान, जीशान अली, स्कॉट मैककेनी (W), हारून अरशद, एहसान खान, आयुष शुक्ला, मोहम्मद गजनफर

