Pakistan Cricket Board: पीसीबी को बड़ा झटका, 18 वर्षीय बल्लेबाज आयशा नसीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ली, आखिर क्या है वजह

Highlights पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम में नहीं चुना गया है। आयशा नसीम को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। पीसीबी निजी कारणों से संन्यास लेने के उनके फैसले का सम्मान करता है।

लाहौरः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने मंगलवार को पुष्टि की कि 18 वर्षीय बल्लेबाज आयशा नसीम ‘‘निजी कारणों’’ से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रही हैं। पीसीबी ने इसके साथ ही निदा डार को नया कप्तान नियुक्त किया है। वह पहली बार पूर्णकालिक कप्तान के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगी।

रविवार को रिपोर्टों में कहा गया था कि आक्रामक बल्लेबाज नसीम ने धार्मिक कारणों से क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है लेकिन पीसीबी को इसकी पुष्टि करने में 48 घंटे का समय लगा। उन्होंने हालांकि संन्यास की वजह निजी कारणों को बताया है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने धार्मिक कारणों से यह फैसला किया।

The PCB has confirmed that Ayesha Naseem has decided to quit playing cricket for personal reasons. We all respect her decision and wish her the best for her future life. pic.twitter.com/yFhPJoPILO