PAK VS BAN: 127 रन दूर 13 हजार रन बनाने से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, जानिए कितने शतक हैं इनके नाम

Highlights 127 रन दूर 13 हजार रन बनाने से बाबर आजम विश्व कप के छह मैचों में उन्होंने 207 रन बनाए विश्व कप 2023 में पाकिस्तान लगातार चार मैच हारकर छठे स्थान पर

PAK VS BAN: विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करने वाली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पटरी से उतर गई है। पिछले सभी चार मैच हारकर पाकिस्तान पर सेमिफाइल से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद है कि उनकी टीम सेमिफाइनल का टिकट पाने में कामयाब होगी। फिलहाल, टीम पाकिस्तान प्वाइंट टेबल में छठे स्थान पर काबिज है।

छह मैच में दो जीत चार हार के साथ पाकिस्तान के कुल 4 प्वाइंट हैं। अब अगला मैच 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में होना है। दोनों टीम अपना पिछला मैच हारकर इस मैदान में पहुंच रहे हैं। दोनों टीम को विश्व कप में लय बरकरार रखने के लिए जीत चाहिए। पाकिस्तान अगर मैच हारती है तो उसके लिए विश्व कप में आगे जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।

हालांकि इस मैच में पाकिस्तानी फैंस की नजर अपने कप्तान बाबर आजम पर होगी। दरअसल, बाबर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 13 हजार रन पूरे करने से महज 127 रन दूर हैं। अगर बांग्लादेश के खिलाफ 127 रन बाबर करते हैं तो वह पाकिस्तान की उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जहां पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 13 हजार अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए हैं।

A nervy finish in Chennai as South Africa win by one wicket 🏏 Great fight shown by the boys. #PAKvSA | #DattKePakistani pic.twitter.com/sb0FVDRzgh

एक नजर बाबर के करियर पर

बाबर ने कुल 267 अंतरराष्ट्रीय मैच में 12873 रन बनाए। 49 टेस्ट मैच की 88 पारियों में 3772 रन, उच्च स्कोर 196, 47.75 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 55.19, 9 शतक 26 हाफ सेंचुरी।

वनडे इंटरनेशनल में 114 मैचों की 111 पारियों में 5616 रन, 156 उच्च स्कोर, 56.73 की एवरेज, 6331 रन 88.71 की स्ट्राइक रेट, 19 शतक 31 हाफ सेंचुरी।

This is not the end. Stay strong And comeback better and stronger Champ @babarazam258 ❤️#BabarAzam#CWC23#PakistanCricket#PakVsRSApic.twitter.com/mycLW9Z6my