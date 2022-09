Pak vs Afg Asia Cup 2022: गत चैंपियन भारत और अफगानिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका और पाकिस्तान में 11 सितंबर को फाइनल

Highlights पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत को मात दी है। श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम दुबई में 11 सितंबर को फाइनल में आमने-सामने होंगे। श्रीलंका ने मंगलवार को भारत को छह विकेट से हराकर बाहर होने की कगार पर धकेल दिया था।

Pak vs Afg Asia Cup 2022 Super Fours: एशिया कप टी20 टूर्नामेंट से गत चैम्पियन भारत और अफगानिस्तान की टीम बाहर हो गई है। पाकिस्तान ने ‘सुपर फोर’ मैच में अफगानिस्तान को 1 विकेट से हराया। श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान और भारत को हराकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और भारत को मात दी है। पाकिस्तान ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के ‘सुपर फोर’ मैच में बुधवार को अफगानिस्तान को एक विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। पाकिस्तान की इस जीत से अफगानिस्तान के साथ भारतीय टीम की भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गयी।

