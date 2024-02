New Zealand vs South Africa 2024: 511 रन का बड़ा स्कोर, 80 रन पर गिरे 4 विकेट, 24 साल के बल्लेबाज ने चौथे टेस्ट की सातवीं पारी में दोहरा शतक जड़ रचा इतिहास

Highlights स्टंप्स के समय बेडिंघम 29 रन बनाकर नाबाद थे। दिन का खेल खत्म होने से पहले मिशेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गये। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तीन विकेट पर 30 रन हो गया।

New Zealand vs South Africa, 1st Test Live Cricket Score 2024: रचिन रविंद्र की 240 रन की पारी से न्यूजीलैंड ने दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन सोमवार को अपनी पहली पारी में 511 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 80 रन तक चार विकेट गंवा दिए जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गयी। टीम पहली में अब भी 431 रन से पीछे है। काइल जैमीसन ने 10वें ओवर में तीन गेंद के अंदर दो विकेट लिये जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर तीन विकेट पर 30 रन हो गया। डेविड बेडिंघम और जुबेर हमजा ने चौथे विकेट के लिए 44 रन जोड़े लेकिन हमजा दिन का खेल खत्म होने से पहले मिशेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गये। स्टंप्स के समय बेडिंघम 29 रन बनाकर नाबाद थे।

Rachin Ravindra breaks a 24-year New Zealand record with a superb double century!

मैच का दूसरा दिन रविंद्र के नाम रहा जिन्हें किशोरावस्था से ही न्यूजीलैंड क्रिकेट का अगला बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। इस 24 साल के बल्लेबाज ने चौथे टेस्ट की सातवीं पारी में दोहरा शतक जड़कर इसे सही साबित किया। न्यूजीलैंड ने पहले दिन दो विकेट पर 258 रन बनाये थे जिसमें 219 रन केन विलियमसन और रविंद्र की दूसरे विकेट की अटूट साझेदारी में बनी थी।

New Zealand pile on the pressure in Mount Maunganui