संन्यास लेना कोहली को पड़ गया भारी, रोने को मजबूर हो गए फैंस, विराट के साथ हुआ धोखा?, देखें वीडियो

Highlights ICC T20 World Cup 2024: आईसीसी ने किंग कोहली के साथ किया खेल, टॉप 11 से बाहर Virat Kohli: रोने को मजबूर हो गए विराट कोहली के फैंस, Indian Team New Openers: 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' की लिस्ट

Virat Kohli:विराट कोहली ने टी20 विश्वकप के बाद टी20 से संन्यास का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद उनके साथ आईसीसी ने खेल कर दिया है, टी20 विश्वकप के बाद ICC ने 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' की घोषणा कर दी थी।

The Man. The Myth. The Legend. 🙌🏻



A proud @ImVKohli reflects on his MOTM performance as #TeamIndia ended their 11-year-old drought of winning a trophy and also announcing his retirement from the format!

टॉप 11 में दक्षिण अफ्रीका के किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली, वहीं भारत के 6 खिलाड़ियों ने 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' में अपनी जगह बनाई है, लेकिन फैंस विराट कोहली को इस लिस्ट में नहीं देख बेहद दुखी हैं।

🎥 | Watch @imVkohli describe winning 2024 #T20WorldCup and how his journey has been since 2011 👀



Also, tune in to watch the entire celebrations, all day long, TODAY, only on Star Sports Network.

वहीं विराट के फैंस का कहना है की उन्हें इसमें न शामिल करना उनके करियर को खत्म करने जैसा है, आईसीसी के लाइनअप में छह भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा और अर्शदीप सिंह को टीम में जगह मिली है।

Emotions must have been soaring but @ImRo45 managed himself brilliantly 👏



Let's listen to him talk us through the day leading to the final, the eventual success after 17 years, and the support from his wife during that phase. 💙



Tune in to watch the entire celebrations, all…

टूर्नामेंट में रोहित ने टीम इंडिया का नेतृत्व करते हुए 156.7 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 257 रन बनाए। वह अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज़ के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।

A potential turning point in the #T20WorldCup2024 final 🔥



📹 | Watch how @hardikpandya7 expertly strategised and planned the dismissal of #HeinrichKlaasen just when it seemed like the Proteas were taking the match away from us 👀



Tune in to watch the celebrations all day long,…

बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। बुमराह ने 15 विकेट लिए। उनकी 4.17 की इकोनॉमी दर पुरुषों के टी20 विश्व कप के एकल संस्करण में किसी गेंदबाज द्वारा दर्ज की गई सर्वश्रेष्ठ थी। अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों ने आईसीसी टीम में जगह बनाई है। इस साल ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

SIMPLY UNPLAYABLE BY BUMRAH! 🤩🎳#JaspritBumrah cleans up #ReezaHendricks with a superb delivery and 🇮🇳 start on a brilliant note! 🙌🏻#T20WorldCupFinal | #INDvsSA | LIVE NOW pic.twitter.com/RJyerWvjuP — Star Sports (@StarSportsIndia) June 29, 2024

आईसीसी 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' ऐसी है: रोहित शर्मा (कप्तान), रहमनुल्लाह गुरबाज, निकोलस पूरन, सूर्यकुमार यादव, स्टोइनिस, हार्दिक पांड्या, राशिद खान, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, फजल हक फारुखी और 12वें खिलाड़ी के रूप में एनरिक नार्किया।