India Women vs South Africa Women Highlights, 2nd T20I: भारतीय टीम को झटका, दूसरा मैच रद्द, भारत सीरीज पर नहीं करेगा कब्जा, सपना टूटा!

India Women vs South Africa Women Highlights, 2nd T20I: भारत की तीन मैच की श्रृंखला में वापसी करने और दक्षिण अफ्रीका की अजेय बढ़त बनाने की उम्मीदों पर बारिश ने पानी फेर दिया जिसके कारण इन दोनों टीम के बीच दूसरा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच रविवार को यहां रद्द करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में पहला मैच 12 रन से जीता था और इस तरह से वह तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद तेजमिन ब्रिट्स के लगातार दूसरे अर्धशतक की मदद से छह विकेट पर 177 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। भारतीय पारी शुरू होने से पहले ही बारिश आ गई जो थमी नहीं और अंपायरों ने आखिर में स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर पांच मिनट पर मैच रद्द करने की घोषणा की।

The 2nd T20I has been called off due to rain



South Africa lead the series 1-0



Scorecard ▶️ https://t.co/wykEMCyvIl#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank

इससे पहले ब्रिट्स ने शुरू में मिले जीवनदान का फायदा उठाकर 39 गेंद पर 52 रन बनाए जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल है। उनके अलावा अन्नेका बोश ने 32 गेंद पर छह चौकों की मदद से 40 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा (20 रन देकर दो विकेट) और पूजा वस्त्राकर (37 रन देकर दो विकेट) सबसे सफल गेंदबाज रही।

ऑफ स्पिनर सजीवन सजना ने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की जीत की नायिका रही ब्रिट्स को टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रही उमा छेत्री के हाथों स्टंप आउट करा दिया था लेकिन भारतीय विकेटकीपर ने गेंद को स्टंप के आगे से पकड़ा था जिससे यह नोबॉल हो गई और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज को जीवनदान मिल गया।

Innings Break!



South Africa post 177/6 in the first innings.



2⃣ wickets each for Deepti Sharma & Pooja Vastrakar 👏



A wicket each for Radha Yadav and Shreyanka Patil 👌



Scorecard ▶️ https://t.co/wykEMCz3xT#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank

ब्रिट्स ने इस ओवर में तीन चौके लगाए जबकि कप्तान लौरा वुलफार्ट (12 गेंद पर 22 रन) ने अरुंधति रेड्डी के अगले ओवर में लगातार तीन चौके जड़े। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 25 गेंद पर 43 रन की साझेदारी की। पूजा ने वुलफार्ट को आउट करके उनके आक्रामक तेवरों पर विराम लगाया। राधा यादव ने प्वाइंट पर उनका शानदार कैच लपका।

दक्षिण अफ्रीका ने पावर प्ले के छह ओवर में एक विकेट पर 66 रन बनाए। भारतीय स्पिनरों इसके बाद लगाम कसी और दक्षिण अफ्रीका को अगले नौ ओवर में 55 रन ही बनाने दिए। दीप्ति ने मारिजान काप (20) को लंबी पारी नहीं खेलने दी। ब्रिट्स हालांकि इस बीच रन बटोरती रही। उन्होंने राधा यादव का स्वागत छक्के से किया और फिर 36 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

इसके तुरंत बाद वह पवेलियन लौट गई। उमा ने दीप्ति की गेंद पर इस बार उन्हें स्टंप आउट करने में कोई गलती नहीं की। दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम दो ओवर में 31 रन बटोरे। उसकी तरफ से क्लोई ट्राइऑन (12), नडीन डि क्लर्क (14) और अनरी डर्कसन (नाबाद 12) ने भी उपयोगी योगदान दिया।