IND-W vs SA-W First T20I: 12000 दर्शक, 6 गेंद और 21 रन की जरूरत, जेमिमा और हरमनप्रीत की जोड़ी, आखिर में गेंद भारी, पहली जीत...

Highlights IND-W vs SA-W First T20I: बीच के ओवरों में विकेट के साथ मैच गंवा दिया। IND-W vs SA-W First T20I: दूसरा टी20 मैच 7 जुलाई को खेला जाएगा। IND-W vs SA-W First T20I: बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके।

IND-W vs SA-W First T20I: आखिर बल्ले पर गेंद भारी पड़ा। भारत ने एकदिवसीय मैचों में जीत हासिल की और एकमात्र टेस्ट जीता। लेकिन पहले टी20 मैच में हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचोें की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने खाता खोला। भारतीय महिला टीम को 12 रन से मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। अफ्रीका ने दौरे पर पहली जीत हासिल की। दूसरा टी20 मैच 7 जुलाई को खेला जाएगा। क्षेत्ररक्षण अच्छा नहीं था और बल्लेबाज अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और बीच के ओवरों में विकेट के साथ मैच गंवा दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने इस दौरे पर करीब तीन सप्ताह बाद आखिरकार जीत का स्वाद चखा। 12,000 से अधिक दर्शक। 190 रन का कठिन लक्ष्य। अंतिम छह गेंदों पर 21 रन चाहिए थे। नॉनकुलुलेको म्लाबा ने कमाल की गेंदबाजी की और 6 गेंद में 21 रन नहीं बनने दिया। टीम को पहली जीत दिलाई। जेमिमा रोड्रिग्स (53 रन, 30गेंद, 7x4, 1x6) और हरमनप्रीत कौर (35 रन, 29गेंद, 5x4) की जोड़ी फेल हो गई।

बाएं हाथ के स्पिनर ने चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में धमाल किया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने केवल पांच ओवरों में पचास रन बनाकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। क्लो ट्रायॉन ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ी सफलता दिलाई। तज़मिन ब्रिट्स और मारिज़ैन कप्प के दोहरे अर्द्धशतक ने दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवरों में 189/4 तक पहुंचाया।