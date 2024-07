Team India Return Welcome Ceremony: पंत ने फैंस को किया सलाम, सिराज ने ‘फ्लाइंग किस’, जानिए अपडेट, देखें वीडियो

Highlights Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony delhi mumbai LIVE: प्रशंसकों ने खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony delhi mumbai LIVE: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भारी धूमधाम थी। Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony delhi mumbai LIVE: प्रशंसक खिलाड़ियों के करीब नहीं पहुंच सके।

Team India Return From Barbados, Welcome Ceremony delhi mumbai LIVE: कप्तान रोहित शर्मा, उप-कप्तान हार्दिक पंड्या और स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल पहुंचने के बाद टी20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ नृत्य किया। बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद घर आए। विश्व कप विजेता कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के दिल्ली पहुंचते ही अपने भांगड़ा मूव्स दिखाए। नर्तकियों के साथ नृत्य किया। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भारी धूमधाम थी।

#WATCH | Union Sports Minister Mansukh Mandaviya tweets "A hearty welcome to our T20 World Cup winning Indian team, who hoisted the tricolour on the soil of Barbados. The whole country is eager to welcome you."



(Source: Mansukh Mandaviya's social media) pic.twitter.com/ib98BwlSEs — ANI (@ANI) July 4, 2024

Jubilation in the air 🥳



The #T20WorldCup Champions have arrived in New Delhi! 🛬



Presenting raw emotions of Captain @ImRo45 -led #TeamIndia's arrival filled with celebrations 👏👏 pic.twitter.com/EYrpJehjzj — BCCI (@BCCI) July 4, 2024

Travelling with the prestigious 🏆 on the way back home! 😍



🎥 WATCH: #TeamIndia were in excellent company during their memorable travel day ✈️👌 - By @RajalArora#T20WorldCuppic.twitter.com/0ivb9m9Zp1 — BCCI (@BCCI) July 4, 2024

विराट कोहली टर्मिनल 3 से बाहर आने वाले पहले व्यक्ति थे। जब प्रशंसकों ने कोहली को देखा तो जोरदार स्वागत हुआ और फिर टीम के बाकी खिलाड़ी जयकारे लगाते हुए और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते हुए बाहर निकले। फाइनल में डेविड मिलर का शानदार कैच पकड़कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सूर्यकुमार यादव नारों का जवाब देने में सबसे अधिक उत्साहित थे।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने प्रशंकों को सलाम किया जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने उनकी ओर ‘फ्लाइंग किस’ दिए। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे सैकड़ों प्रशंसक मौसम की परवाह किए बिना विभिन्न नारे लिखे बैनर और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे।

Team India and captain Rohit Sharma receives a rousing welcome at Delhi's ITC Maurya.

And Special dance Suryakumar Yadav ❤️❤️❤️❤️#IndianCricketTeam#ViratKohli#T20WorldCup#DelhiAirportpic.twitter.com/6ivo6zbDyl — Anup barnwal (@amethiya_anup) July 4, 2024

उन्होंने खिलाड़ियों को बधाई दी। पिछले शनिवार को टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। वर्ष 2011 में जीते पिछले विश्व कप का जिक्र करते हुए एक प्रशंसक ने कहा, ‘‘हम पिछले 13 साल से इस पल का इंतजार कर रहे थे। टीम ने विश्व कप जीतकर हमें गौरवांवित किया है।’’

उन्होंने दावा किया कि वह सुबह करीब साढ़े चार बजे से हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। एअर इंडिया का विशेष विमान एआईसी24डब्ल्यूसी ‘एयर इंडिया चैम्पियंस 24 विश्व कप’ बुधवार को भारतीय समयानुसार सुबह चार बजकर 50 मिनट पर बारबाडोस से रवाना हुआ और 16 घंटे बिना रुके यात्रा करने के बाद बृहस्पतिवार सुबह छह बजे (भारतीय समयानुसार) दिल्ली पहुंचा।

🏆🇮🇳 Join us for the Victory Parade honouring Team India's World Cup win! Head to Marine Drive and Wankhede Stadium on July 4th from 5:00 pm onwards to celebrate with us! Save the date! #TeamIndia#Champions@BCCI@IPLpic.twitter.com/pxJoI8mRST — Jay Shah (@JayShah) July 3, 2024

बारबाडोस में तूफान ‘बेरिल’ के कारण विमानों की आवाजाही पूरी तरह बंद होने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम खिताब जीतने के तुरंत बाद स्वदेश नहीं लौट सकी। इस दौरान पूरी टीम अपने होटल में रुकी रही। भारतीय टीम, सहयोगी स्टाफ, खिलाड़ियों के परिवार और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के कुछ अधिकारियों के अलावा टूर्नामेंट कवर करने गए भारतीय मीडिया के कुछ सदस्य भी विमान में सवार थे। हवाई अड्डे पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी लेकिन इससे प्रशंसकों का उत्साह कम नहीं हुआ।

VIDEO | ITC Maurya is hosting the Indian team as they arrived in Delhi after successful T20 World Cup campaign. Executive Chef Shivneet Pohoja expresses his joy to have prepared a good breakfast and some surprises for them. Here's what he said.



"We have the honour of hosting the… pic.twitter.com/1kCMzBMzKT — Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2024

उत्साह से लबरेज प्रशंसक स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और निवर्तमान मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के पोस्टर लेकर नारे लगा रहे थे। खिलाड़ियों को होटल ले जाने के लिए टी थ्री टर्मिनल के बाहर दो बसें खड़ी थी। होटल से वे सुबह नौ बजे के आसपास प्रधानमंत्री के आवास पर स्वागत समारोह के लिए जाएंगे।

VIDEO | #T20WorldCup winning Team India head coach Rahul Dravid cuts a celebratory cake, made in the shape of the World Cup trophy, at ITC Maurya Hotel in Delhi.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/vQBUOjmgAr — Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2024

आव्रजन औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दल के सदस्य एक-एक करके या दो-दो करके बाहर निकले। थके हुए लेकिन उत्साहित खिलाड़ियों ने प्रतीक्षा कर रहे प्रशंसकों का हाथ हिलाकर और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। रोहित और फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली वीआईपी निकास से बाहर आने वाले अंतिम लोगों में शामिल रहे।

VIDEO | #T20WorldCup winning Team India leaves from ITC Maurya Hotel, #Delhi for PM Modi's residence.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/2SFu9ORUJ2 — Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2024

इन दोनों ने खिताब जीतने के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास की घोषणा की। रोहित ने विश्व कप ट्रॉफी पकड़ी हुई थी और बस में चढ़ने से पहले उन्होंने प्रशंसकों को इसकी झलक दिखाने के लिए इसे ऊपर उठाया। कोहली ने भी प्रशंसकों की ओर ‘थम्ब्स अप’ किया। कुछ प्रशंसकों ने दावा किया कि अपने नायकों को व्यक्तिगत रूप से देखने के उत्साह में वे कल रात से हवाई अड्डे के बाहर इंतजार कर रहे थे।

VIDEO | #T20WorldCup winning Team India leaves from ITC Maurya Hotel, Delhi. The team is scheduled to meet PM Modi at his residence later today.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/gDEiFMtt84 — Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2024

प्रशंसकों के एक समूह ने कहा, ‘‘हम कल रात से यहां हैं। पिछले साल एकदिवसीय विश्व कप हारने के बाद यह विश्व कप जीतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था।’’ शनिवार को भारत ने अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता और आईसीसी ट्रॉफी का 11 साल का इंतजार खत्म किया। भारत ने पिछला आईसीसी खिताब 2013 में जीता था जब उसने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी।

VIDEO | #T20WorldCup winning Team India arrives at 7 Lok Kalyan Marg, Delhi - the residence of PM Modi.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/MGpmoWbkW9 — Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2024

भारत ने इसके पहले विश्व कप खिताब 1983 (एकदिवसीय), 2007 (टी20) और 2011 (एकदिवसीय) में जीते थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद खिलाड़ी खुली बस में विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए मुंबई जाएंगे जिसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा।

VIDEO | "I think it is a very emotional moment for all of us that we won a World Cup (after 13 years). It's a great achievement. I would like to thank all the players of Team India for their effort, endeavour, dedication and commitment to the game. I would also like to thank the… pic.twitter.com/C2oUF0HMkc — Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2024

बीसीसीआई सचिव जय शाह और रोहित ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशंसकों से बड़ी संख्या में आकर टीम के प्रति समर्थन दिखाने का आग्रह किया था। 37 वर्षीय रोहित के लिए यह खास पल होगा जो मुंबई के ही रहने वाले हैं और शहर में प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सत्रह साल पहले भी मुंबई में इसी तरह का रोड शो किया गया था जब धोनी की टीम ने दक्षिण अफ्रीका में 2007 में पहले विश्व टी20 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराया था।