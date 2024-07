Ben Stokes ENG vs WI, 1st Test: मैकेंजी को आउट कर स्टोक्स ने किया कारनामा, सोबर्स और कैलिस के साथ दिग्गजों की सूची में शामिल, जानें आंकड़े

Highlights Ben Stokes ENG vs WI, 1st Test: जैक्स कैलिस और गैरी सोबर्स ही इस मुकाम तक पहुंचने वाले अन्य दो क्रिकेटर हैं। Ben Stokes ENG vs WI, 1st Test: गैरी सोबर्स इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। Ben Stokes ENG vs WI, 1st Test: 93 टेस्ट मैचों में 34.03 की औसत से 235 विकेट लिए।

Ben Stokes ENG vs WI, 1st Test: इंग्लैंड क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह महान गैरी सोबर्स और जैक्स कैलिस जैसे महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। स्टोक्स इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन और 200 विकेट लेने वाले इतिहास के तीसरे खिलाड़ी बन गए। केवल महान जैक्स कैलिस और गैरी सोबर्स ही इस मुकाम तक पहुंचने वाले अन्य दो क्रिकेटर हैं।

Ben Stokes becomes just the third player after Garry Sobers and Jacques Kallis to achieve the double of 6000 runs and 200 wickets in Test cricket 🫡#ENGvWIpic.twitter.com/bT04C65Vcb — ICC (@ICC) July 11, 2024

टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन और 200 विकेट वाले खिलाड़ीः (रन और विकेट)- (Players with 6000 runs and 200 wickets in Test cricket)

1. गैरी सोबर्सः 8032-235

2. जैक्स कैलिस 13289-292

3. बेन स्टोक्स 6320-201

It’s back to school for @benstokes38 - we took the Men’s Test Captain to an inner city Newcastle state school where children are enjoying free cricket sessions as part of our expanded schools work with @Chance2Shine. See the impact it’s had... @Hawthorn_PS@NCB_Cricketpic.twitter.com/adkWv7HnWF — England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) July 4, 2024

लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी के दौरान 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर किर्क मैकेंजी को आउट करके बेन स्टोक्स सर गारफील्ड सोबर्स और जैक्स कैलिस जैसे टेस्ट क्रिकेट के दो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। वेस्टइंडीज के दिग्गज सोबर्स और दक्षिण अफ्रीका के सर्वकालिक महान कैलिस के बाद इंग्लिश ऑलराउंडर 6000 टेस्ट रन और 200 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।

The skipper enters a VERY exclusive club 👏 @benstokes38pic.twitter.com/2xUgh7VqzX — England Cricket (@englandcricket) July 11, 2024

सोबर्स इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने विंडीज के लिए 93 टेस्ट मैचों में 34.03 की औसत से 235 विकेट लिए। इस दौरान 8 बार चार विकेट और छह बार पांच विकेट शामिल हैं। उन्होंने 26 शतकों और 30 अर्धशतकों की मदद से 57.78 की शानदार औसत से 8032 रन भी बनाए।

कैलिस 300 टेस्ट विकेट पूरे करने से आठ विकेट पीछे रह गए। टेस्ट में औसत 32.65 का रहा और उन्होंने सात बार 4 और पांच बार पांच विकेट लिए। बल्लेबाजी शानदार रही और उन्होंने 45 शतकों और 58 अर्धशतकों की मदद से 55.37 की औसत से 13289 रन बनाए।

स्टोक्स ने छह हजार से अधिक टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें 35.48 की औसत से 13 शतक और 31 अर्द्धशतक शामिल हैं। लाल गेंद वाले क्रिकेट में हाथ में गेंद के साथ उनका औसत 31.99 है। इंग्लैंड के रेड-बॉल कप्तान इस प्रारूप में और अधिक के लिए भूखे दिखते हैं और अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया में एशेज दोबारा हासिल करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।