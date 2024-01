NZ vs Pak, 1st T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कूटा, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त, कप्तानी में कूटे गए अफरीदी, 150 लेने वाले पहले खिलाड़ी साउथी

Highlights शानदार बल्लेबाजी वाले विकेट पर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले मुकाबले में शनिवार को पाकिस्तान पर 46 रन से जीत दर्ज की। मिचेल ने 27 गेंदों में 61 रन बनाए जबकि विलियमसन ने 42 गेंदों में 57 रन का योगदान दिया।

New Zealand vs Pakistan, 1st T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया में सूपड़ा साफ (टेस्ट सीरीज 3-0 से हार) होने के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टी20 मैच में कूट दिया। जोरदार जीत के परिणामस्वरूप न्यूजीलैंड 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। शानदार बल्लेबाजी वाले विकेट पर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

A historic milestone was achieved by a Kiwi quick during the first #NZvPAK T20I 👀https://t.co/J80S5GVWpV — ICC (@ICC) January 12, 2024

डेरिल मिचेल और केन विलियमसन के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने पांच टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में शनिवार को पाकिस्तान पर 46 रन से जीत दर्ज की। मिचेल ने 27 गेंदों में 61 रन बनाए जबकि विलियमसन ने 42 गेंदों में 57 रन का योगदान दिया।

A sizzling display with the bat helps New Zealand post the highest-ever total against Pakistan in Men's T20Is ⚡#NZvPAK 📝: https://t.co/QRov5i7Wt9pic.twitter.com/vbisK88g7Q — ICC (@ICC) January 12, 2024

दोंनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 40 गेंद में 78 रन की साझेदारी से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 226 रन बनाए। टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ यह न्यूजीलैंड का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान पूर्व कप्तान बाबर आजम (57) की मौजूदगी तक लक्ष्य हासिल करने की दौड़ में बनी थी लेकिन 17वें ओवर में उनका विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड ने शिकंजा कस दिया।

New Zealand prevailed in a high-scoring encounter to take a 1-0 lead in the #NZvPAK T20I series 👏



📝: https://t.co/42FWe9VVFipic.twitter.com/bJzRb6QLfL — ICC (@ICC) January 12, 2024

पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर में 180 रन पर आउट हो गयी। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउथी ने 25 रन देकर चार विकेट लिए। वह टी20 अंतरराष्ट्रीय में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। पहले ओवर में ही डेवोन कॉन्वे खाता खोले बगैर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पर आउट हो गये।

विलियमसन ने इसके बाद मुश्किल परिस्थितियों में सलामी बल्लेबाज फिन एलन का साथ दिया। एलन ने शाहीन के अगले ओवर में लगातार गेंदों में दो छक्के और तीर चौके जड़कर 24 रन बटोरे। वह पांचवें ओवर में पदार्पण कर रहे अब्बास अफरीदी (34 रन पर तीन विकेट) के गेंद पर आउट हुए। दूसरे विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी में सहायक की भूमिका निभाने वाले विलियमसन को दो जीवनदान मिले।

विलियमसन और मिशेल ने इसके बाद पाकिस्तान के हर गेंदबाज के खिलाफ बडे शॉट खेले। मिचेल ने 10 और 11वें ओवर में तीन छक्के लगाकर टीम के रनों का शतक पूरा किया। विलियमसन 12वें ओवर में अब्बास की गेंद पर दो चौकों के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 18वां अर्धशतक पूरा किया। वह हालांकि इसी ओवर में आउट हो गये।

Pakistan have won the toss and opted to field in Auckland 🏏#NZvPAK 📝: https://t.co/RxUSURfmd0pic.twitter.com/k5yR2ZPRi7 — ICC (@ICC) January 12, 2024

मिचेल ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी आक्रामक पारी से टीम ने आठवें से 14वें ओवर तक 80 रन बटोरे। ग्लेन फिलिप्स ने 11 गेंद में 26 और मार्क चैपमैन ने इतनी ही गेंदों में 19 रन बना कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सईम अयूब ने आठ गेंदों में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 27 रन बनाकर पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाई लेकिन वह रन आउट हो गये।

पाकिस्तान की टीम रिजवान और बाबर की मौजूदगी में पांचवें ओवर के बाद 62 रन पर एक विकेट के साथ मजबूत स्थिति में थी। अगले ओवर में साउथी की गेंद को रिजवान विकेटकीपर कॉन्वे के हाथों में खेल गये। इश सोढ़ी ने इसके बाद 10वें ओवर में अपनी गेंद पर शानदार कैच लपक कर फखर जमां की पारी को खत्म करने के साथ बाबर के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी 40 रन की साझेदारी को तोड़ा।

इस समय (15) पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 109 रन था। पाकिस्तान को आखिरी पांच ओवर में 68 रन की जरूरत थी लेकिन 16वें ओवर में एडम मिल्ने ने तीन गेंद के अंदर आजम खान (नौ) और शाहीन (शून्य) के आउट किया जबकि बेन सियर्स ने 17वें ओवर में बाबर को चलता कर मैच को पाकिस्तान की पकड़ से दूर कर दिया।