NZ vs Ban 2023: सीरीज में 2-0 से आगे न्यूजीलैंड, दूसरे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से रौंदा, हार के बाद भी प्लेयर ऑफ द मैच बना ये खिलाड़ी, 151 गेंद में 169 रन की कड़क पारी

New Zealand vs Bangladesh, 2nd ODI 2023: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 7 विकेट से रौंड डाला। पहले मैच में कीवी टीम ने 44 रन से जीत हासिल की थी। दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 10 विकेट पर 291 रन बनाए।

A comfortable chase for New Zealand sees them take a 2-0 lead in the ODI series against Bangladesh 🏏#NZvBAN | 📝 https://t.co/KV5CY0xN4qpic.twitter.com/jiqwRt5Ioo — ICC (@ICC) December 20, 2023

न्यूजीलैंड ने 46.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 296 रन बनाकर जीत हासिल किया। विल यंग और हेनरी निकोल्स ने अर्धशतकीय पारी खेली। बांग्लादेश के सौम्या सरकार ने शानदार पारी खेली। हार के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच बने। सरकार ने 151 गेंद में 169 रन की पारी खेली। 22 चौके और 2 छक्के लगाए।

What a way to hit back into form 👏



Soumya Sarkar has broken a record held by Sachin Tendulkar for almost 15 years in the second #NZvBAN ODI 👇https://t.co/nFTM6VoUzc — ICC (@ICC) December 20, 2023