ICC Womens T20 World Cup 2024: 6 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान, देखें पूरा शेड्यूल

Highlights बांग्लादेश में 3 अक्टूबर से महिला टी-20 विश्व कप 6 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच आईसीसी ने विश्व कप के लिए जारी किया शेड्यूल

ICC Womens T20 World Cup 2024: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश टी-20 विश्वकप के लिए पूरी तरह तैयार है। अक्टूबर विश्व कप की गतिविधियां शुरू होंगी। यहा क्रिकेट प्रेमियों को जानकारी देते चले कि इस विश्व कप में भारत 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा। आईसीसी के द्वारा विश्व कप का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। आईसीसी के अनुसार महिला टी-20 विश्व कप का आगाज 3 अक्टूबर को होगा। इस टूर्नामेंट में 23 मैच के साथ फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खिताब पाने के लिए 10 टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगी। पांच-पांच टीमों में ग्रुप ए और ग्रुप बी को बांटा गया है। लीग स्टेज पर एक टीम चार मैच खेलेगी। दोनों ग्रुप की दो टीम सेमिफाइनल के लिए आगे जाएंगी।

The Hon’ble Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina with Bangladesh captain Nigar Sultana and India captain Harmanpreet Kaur at the fixtures launch of the ICC Women’s #T20WorldCup 2024 📸 pic.twitter.com/4gm8ZXBHPX