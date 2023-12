NZ vs Bang 2023: न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की पहली T20I जीत, सीरीज में 1-0 से आगे, इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया

Highlights लिटन दास ने धैर्यपूर्ण पारी खेली। न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया। सीमित ओवरों की क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की थी।

New Zealand vs Bangladesh, 1st T20I 2023: न्यूजीलैंड में बांग्लादेश की पहली T20I जीत है। तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गए। दूसरा मैच 29 दिसंबर को खेला जाएगा। मेहदी हसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। लिटन दास ने धैर्यपूर्ण पारी खेली।

