NZ vs Aus 2024: सीरीज में 2-0 से आगे, न्यूजीलैंड टीम 102 पर ढेर, 126 छक्के के साथ पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर बने मैक्सवेल

Highlights तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए। आरोन पिंच के 125 छक्के से आगे निकल गए।

New Zealand vs Australia, 2nd T20I 2024: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में रौंदकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड को 72 रन से मात दी। टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कमाल कर दिया। 28 रन बनाने के बाद एक विकेट झटके। कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब तीसरा टी20 रविवार को ईडन पार्क में खेला जायेगा। एडम जम्पा ने चार विकेट झटके। दुनिया की दूसरी रैंकिंग पर काबिज न्यूजीलैंड पर सीरीज जीतने से आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले आत्मविश्वास से भरे होंगे। ग्लेन मैक्सवेल ने 126वां छक्के उड़ाए। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बन गए। आरोन पिंच के 125 छक्के से आगे निकल गए।

Another dominant performance from Australia!



And with this win, they have taken an unassailable series lead of 2-0 💪#NZvAUS | 📝: https://t.co/3YiKQDqaW3pic.twitter.com/O44t27DNUU