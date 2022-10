त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट सीरीजः पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में 14 अक्टूबर को फाइनल, बांग्लादेश टीम का बुरा हाल, 4 मैच हारे

Highlights पाकिस्तान ने अंतिम मैच में बांग्लादेश को हराया। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। रिजवान ने 56 गेंद में 69 रन की पारी खेली।

New Zealand T20I Tri-Series 2022: बांग्लादेश टीम का टी20 विश्व कप से बुरा हाल रहा। त्रिकोणीय टी20 क्रिकेट सीरीज में 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टीम के बीच 14 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम 4-4 मैच खेलते हुए 3 जीत और एक हार के साथ 6-6 अंक लेकर पहले और दूसरे स्थान पर रहे। पाकिस्तान ने अंतिम मैच में बांग्लादेश को हराया। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। रिजवान ने 56 गेंद में 69 रन की पारी खेली।

Plenty of good signs for Pakistan and Bangladesh on the eve of the #T20WorldCup in Australia 💪#PAKvBANhttps://t.co/vwANEeRnxU