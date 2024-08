New Zealand squad: अफगानिस्तान-श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट मैच, तेज गेंदबाजी जोड़ी विल और बेन शामिल, पहली बार 5 स्पिनर, देखें लिस्ट

Highlights New Zealand squad: श्रीलंका में दो टेस्ट 18 और 26 सितंबर से शुरू होंगे। New Zealand squad: टेस्ट सीरीज के लिये टीम में पांच स्पिनरों को जगह दी है। New Zealand squad: तेज गेंदबाजों को बाहर रहना पड़ सकता है।

New Zealand squad: न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज़ी जोड़ी विल ओ रूरकी और बेन सीयर्स को पहली बार शामिल किया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारत का दौरा करने वाली 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है, जो दो मुकाबलों के लिए श्रीलंका जाने से पहले उनके आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप अभियान का हिस्सा है। न्यूजीलैंड ने अगले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने एक टेस्ट और श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिये टीम में पांच स्पिनरों को जगह दी है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट भारत में ग्रेटर नोएडा में नौ से 13 सितंबर तक खेला जायेगा।

New Zealand squad: टीम-

टिम साउदी (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, मिचेल ब्रासवेल , डेवोन कोंवे, मैट हेनरी, टॉम लाथम, डेरिल मिचेल, विल ओ रूरकी, ऐजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनेर, बेन सीयर्स, केन विलियमसन, विल यंग।

वहीं श्रीलंका में दो टेस्ट 18 और 26 सितंबर से शुरू होंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी कप्तान होंगे जबकि टीम में केन विलियमसन, डेवोन कोंवे, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र जैसे खिलाड़ी भी हैं। कोच गैरी स्टीड ने कहा ,‘उपमहाद्वीप के टेस्ट दौरे के लिये कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। उमस और गर्मी के अलावा पिचों को देखते हुए तेज गेंदबाजों को बाहर रहना पड़ सकता है।’

उन्होंने कहा ,‘टिम और मैने इस पर बात की है और तेज गेंदबाजों के कार्यभार प्रबंधन के लिये भी यह जरूरी है जिसमें टिम भी शामिल है।’ स्पिन हरफनमौला मिचेल ब्रासवेल चोट के बाद 18 महीने बाद वापसी कर रहे हैं। उनके साथ मिचेल सेंटनेर, ऐजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स और रविंद्र स्पिन का जिम्मा संभालेंगे।