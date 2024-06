Netherlands vs South Africa T20 World Cup 2024: जाइंट किलर नीदरलैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका, क्या मार्करम रचेंगे इतिहास, जानें कहां देखें लाइव मैच

Highlights Netherlands vs South Africa, 16th Match, Group D Live Cricket Score T20 World Cup 2024: टॉस का समय शाम 7.30 बजे है। Netherlands vs South Africa, 16th Match, Group D Live Cricket Score T20 World Cup 2024: मैच रात आठ बजे से शुरू होगा। Netherlands vs South Africa, 16th Match, Group D Live Cricket Score T20 World Cup 2024: हार का बदला चुकता करना चाहेगी।

Netherlands vs South Africa, 16th Match, Group D Live Cricket Score T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के पहले मैच में भले ही श्रीलंका को हरा दिया हो लेकिन शनिवार को ग्रुप डी के दूसरे मैच में उसका सामना नीदरलैंड जैसी टीम से है जो अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकती है । डच टीम ने ही पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को 50 ओवरों के विश्व कप में 38 रन से हराया था जिसके घाव अभी भी गहरे होंगे । एडेन माक्ररम की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका टीम इस बार उस हार का बदला चुकता करना चाहेगी। श्रीलंका पर पहले मैच में मिली जीत में एनरिच नॉर्किया के फॉर्म ने उसके हौसले बढा दिये हैं । आईपीएल में लय में नहीं दिखे नॉर्किया ने न्यूयॉर्क की पिच पर लय हासिल करके श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट लिये। मैच रात आठ बजे से शुरू होगा।

Netherlands vs South Africa, 16th Match, Group D Live Cricket Score T20 World Cup 2024: टीमें-

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिक नोर्किया, कागिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, तबरेज शम्सी, ट्रिस्टन स्टब्स।

नीदरलैंड: स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), आर्यन दत्त, बास डी लीडे, काइल क्लेन, लोगान वैन बीक, मैक्स ओ'डॉड, माइकल लेविट, पॉल वैन मीकेरेन, रयान क्लेन, साकिब जुल्फिकार, साइब्रांड एंजेलब्रेच, तेजा निदामनुरु, टिम प्रिंगल, विक्रम सिंह, विव किंगमा, वेस्ले बैरेसी

कैगिसो रबाडा और नॉर्किया के रूप में दक्षिण अफ्रीका के पास तेज गेंदबाजों की बेहतरीन जोड़ी है जिनसे नीदरलैंड के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। डच टीम ने पहले मैच में नेपाल को छह विकेट से हराया था। नीदरलैंड के लिये मैक्स ओ डाउड ने अर्धशतक जमाया जबकि तेज गेंदबाज टिम प्रिंगल और लोगान वान बीक ने तीन तीन विकेट लिये।