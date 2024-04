Mumbai Indians vs Delhi Capitals: 4 6 6 6 4 6 रोमारियो शेफर्ड का आया तूफान, मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में बनाए 234 रन

Highlights मुंबई की टीम ने दिल्ली के सामने 20 ओवर में 234 रन बनाए दिल्ली को मुंबई ने 20 ओवर में 235 रनों का विशाल लक्ष्य दिया रोहित शर्मा ने खेली 49 रन की शानदार पारी

Mumbai Indians vs Delhi Capitals: वेस्ट इंडीज मूल के खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड का तूफान ऐसा आया कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज उड़ते हुए दिखाई दिए। इस खिलाड़ी ने आखिरी ओवर में छह गेंदों पर 32 रन ठोक दिए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद पर चौका और आखिरी गेंद पर फिर छक्का जड़ा। पहले आप यह आखिरी ओवर का वीडियो देखें। कैसे इस खिलाड़ी ने दिल्ली के गेंदबाज एनरिक नॉर्टजे के आखिरी ओवर में 32 रन कूट दिए।

32 RUNS BY ROMARIO IN THE FINAL OVER AGAINST NORTJE. 🤯🔥pic.twitter.com/VPoc58KTLS