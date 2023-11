विश्व कप ट्रॉफी पर पैर रखने के लिए मिशेल मार्श पर मुकदमा दर्ज, शिकायतकर्ता ने उनके भारत में खेलने पर रोक लगाने की मांग की

Highlights मार्श के खिलाफ 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है आरोप है कि मार्श की इस हरकत ने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है शिकायतकर्ता ने मांग की है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को भारत में क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

अलीगढ़: 19 नवंबर को अपनी टीम द्वारा भारत को हराकर आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 ट्रॉफी जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श को आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 की ट्रॉफी पर पैर रखते हुए देखा गया, उनके खिलाफ 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

एफआईआर आरटीआई कार्यकर्ता पंडित केशव द्वारा की गई शिकायत के बाद दर्ज की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि विश्व कप ट्रॉफी पर पैर रखने की मार्श की हरकत ने भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके अलावा, पंडित केशव ने शिकायत की एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी और अनुरोध किया कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को भारत में क्रिकेट खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मार्श की इस हरकत की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई क्योंकि यूजर्स ने कहा कि मार्श ने इस हरकत से ट्रॉफी और खेल का अपमान किया है। मार्श की हरकत पर प्रतिक्रिया देते हुए, आईसीसी विश्व कप 2023 में विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट (24) लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा कि वह इस इशारे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे।'

दूसरे बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 42 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से हरा दिया और छठी बार खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 241 रनों का लक्ष्य दिया. केएल राहुल (68), विराट कोहली (54) और रोहित शर्मा (47) के अलावा कोई भी भारतीय खिलाड़ी 20 रन के पार नहीं पहुंच सका और भारत स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 240 रन ही लगा पाया।

