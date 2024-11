Highlights साउथ अफ्रीका के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स मैच के हीरो रहे जिन्होंने 41 गेंद में 47 रन की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को विजयी बनाया भारत के लिए चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 17 रन देकर 5 महत्वपूर्ण विकेट लिए

SA vs IND, 2nd T20I: दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 3 विकेट से मात दी। यह मुकाबला लो स्कोरिंग जरूर था, लेकिन भारत ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से वापसी करते हुए इसे बेहद रोमांचक बना दिया। भारतीय टीम ने खराब बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपने 6 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए, जिसके जवाब में मेजबान दक्षिण अफ्रीका टीम ने 125 रन के आसान लक्ष्य को 1 ओवर शेष रहते हुए 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

साउथ अफ्रीका के लिए मध्यक्रम के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स मैच के हीरो रहे, जिन्होंने मुश्किल भरी पिच में न केवल पारी को संभाला बल्कि अंतिम क्षणों में तेज पारी खेलकर अपनी टीम को नाबाद रहते हुए जीत दिलाई। स्टब्स ने 41 गेंद में 47 रन की नाबाद पारी खेली। स्टब्स ने इस जिताऊ पारी में 7 चौके लगाए। इसके अलावा गेराल्ड कोइट्जी ने 9 गेंदों में 2 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 19 रन जोड़े।

