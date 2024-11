VIDEO: ताश के पत्तों की तरह ढही टीम इंडिया, 124 रन ही बना सके भारतीय बल्लेबाज, अफ्रीकी गेंदबाजी ने दिखाया दम...

Highlights IND vs SA 2nd T20: ताश के पत्तों की तरह ढही टीम इंडिया IND vs SA 2nd T20: टीम इंडिया ने 20 ओवर में बनाए 124 रन

IND vs SA 2nd T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा टी20 खेला जा रहा है, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और भारत को शुरुआत में कई झटके लगे। पिछले मैच में शतक लगाने वाले संजू सैमसन 0 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अभिषेक शर्मा 4 रन पर आउट हो गए, कप्तान सूर्यकुमार यादव भी 4 रन ही बना सके, तिलक वर्मा ने 20 गेंदों में 20 रन बनाए। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की और 27 रन बनाए। वहीं हार्दिक पंड्या ने अंत तक खेला और 4 चौके और 1 छक्का लगाया। रिंकू सिंह 9 रन पर आउट और अर्शदीप सिंह ने 7 रन बनाए। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 124 रन बनाए जो काफी छोटा स्कोर है।

