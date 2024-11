IND vs SA 2nd T20 Highlights: 3 विकेट से जीता साउथ अफ्रीका, ट्रिस्टन स्टब्स की धाकड़ बल्लेबाजी

IND vs SA 2nd T20 Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में रविवार को यहां भारत को तीन विकेट से शिकस्त देकर चार मैचों की श्रृंखला को 1-1 से बराबर किया। भारत को छह विकेट पर 124 रन पर रोकने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 19 ओवर में सात विकेट पर लक्ष्य हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने 41 गेंद में नाबाद 47 जबकि गेराल्ड कोएट्जी ने आखिरी ओवरों में नौ गेंद में नाबाद 19 रन की आक्रामक पारी खेली। दोनों ने 20 गेंद में 42 रन की अटूट साझेदारी से टीम को लक्ष्य के पार पहुंचाया। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 17 रन देकर पांच विकेट चटकाये।

