VIDEO: प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पांड्या से ट्रेड डील में 'कैप्टंसी क्लॉस' को लेकर किया गया सवाल तो, MI प्रबंधन ने कैसे उन्हें बचाया देखें

IPL 2024: मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या और कोच मार्क बाउचर ने टीम में शीर्ष पद संभालने के बाद सोमवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन फ्रेंचाइजी रोहित शर्मा और नेतृत्व में बदलाव के सवालों से इन दोनों को बचाती रही। प्रेस वार्ता के दौरान प्रश्न और उत्तर दौर के दौरान, एक पत्रकार ने फ्रेंचाइजी में लौटने से पहले पंड्या से पूछा कि "क्या उनके अनुबंध में कप्तानी का कोई प्रावधान था?" लेकिन एमआई की पीआर टीम ने पत्रकार को यह कहकर पूरा सवाल पूछने से रोक दिया कि पंड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही अपनी कप्तानी के बारे में बात कर दी थी। पंड्या ने एमआई में बदलाव और आईपीएल 2024 से पहले रोहित शर्मा को टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद मिली प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए।

दरअसल, इस दौरान फ्रैंचाइज़ी की पीआर टीम पूछे जाने वाले सवालों को लेकर बहुत सख्त थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे भाग में कई अन्य पत्रकारों को पंड्या की कप्तानी और उससे जुड़े विवाद के बारे में कुछ भी पूछने से रोक दिया गया। गुजरात टाइटंस में 2 सीज़न बिताने के बाद पंड्या एमआई में लौट आए। जब उन्होंने एमआई में लौटने का फैसला किया, तो ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि उन्होंने अपने अनुबंध में कप्तानी का प्रावधान शामिल किया है।

A journalist asked Hardik Pandya, "There was news that there was a captaincy clause in your contract with Mumbai Indians.



Suddenly a member of MI management stopped that journalist and Pandya did not answer that question.



