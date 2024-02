'महेंद्र सिंह धोनी से पूछना चाहूंगा कि मुझे टीम इंडिया से क्यों ड्रॉप किया गया?' मनोज तिवारी संन्यास के बाद पूर्व कप्तान पर भड़के, जानें पूरा मामला

Highlights पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर अपनी भड़ास निकाली मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें टीम से तब बाहर कर दिया गया जब पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया था कहा- उनका क्रिकेट करियर भी शानदार हो सकता था

Manoj Tiwary on MS Dhoni: भारतीय क्रिकेट टीम की हिस्सा रह चुके मनोज तिवारी ने कोलकाता में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स क्लब में सम्मान समारोह के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर अपनी भड़ास निकाली। मनोज तिवारी ने कहा कि उन्हें टीम से तब बाहर कर दिया गया जब पिछले मैच में उन्होंने शतक लगाया था। तिवारी ने कहा कि आज जब वह युवा खिलाड़ियों को कई मौका दिया जाना देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि उनका क्रिकेट करियर भी शानदार हो सकता था।

मनोज तिवारी ने कहा, "मैं महेंद्र सिंह धोनी से पूछना चाहता हूं कि 2011 में शतक बनाने के बाद मुझे प्लेइंग इलेवन से क्यों बाहर कर दिया गया था? 'मुझ में रोहित शर्मा, विराट कोहली की तरह हीरो बनने की क्षमता थी, लेकिन मैं नहीं बन सका। आज मैं टीवी पर देखता हूं कि जब कई लोगों को अध‍िक मौके मिल रहे हैं, तो मुझे दुख होता है।"

Manoj Tiwary scored 104* against the West Indies in December 2011 in what was his 6th ODI innings.



But he didn't play for the next seven months. Upon return, he took a four-fer and scored a half-century in Sri Lanka but featured in only 4 more matches for India. pic.twitter.com/GpYuB7GWTP