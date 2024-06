मंधाना और हरमनप्रीत के शतक, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चार रन से हराया

Highlights भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चार रन से हराया मंधाना और हरमनप्रीत के शतक तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली

बेंगलुरू: स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर के शतक से भारत ने बड़े स्कोर वाले दूसरे महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को चार रन से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। भारत के 326 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम कप्तान लॉरा वोलवार्ट (135 रन, 135 गेंद, 12 चौके, तीन छक्के) और मारिजेन कैप (114 रन, 94 गेंद, 11 चौके, तीन छक्के) के बीच चौथे विकेट की 184 रन की साझेदारी के बावजूद 50 ओवर में छह विकेट पर 321 रन ही बना सकी।

