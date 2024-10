Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: मेहदी हसन ने पारी की हार से बचाया?, बांग्लादेश को 81 रन की बढ़त, जानें स्कोरबोर्ड

Highlights Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: टीम दिन की शुरुआत में 11 रन के रन अंदर तीन और विकेट गंवाकर मुश्किल में थी। Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: बांग्लादेश अपनी पहली पारी में 106 रन पर आउट हो गया। Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: दक्षिण अफ्रीका ने काइल वेरिने के 114 रन की बदौलत 308 रन बनाए।

Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: मेहदी हसन की नाबाद 87 रन की पारी से बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की श्रृंखला के शुरुआती टेस्ट में पारी की हार को टालते हुए तीसरे दिन बुधवार को यहां 81 रन की बढ़त हासिल कर ली। बारिश और खराब रोशनी के कारण खेल रोके जाते समय बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 283 रन बना लिये। मेहदी के साथ क्रीज पर नईम हसन (नाबाद 16) मौजूद हैं। मेहदी ने अपनी 171 गेंद की नाबाद पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया है। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 101 रन से की।

उसे पारी की हार से बचने के लिए और 101 रन की जरूरत थी। टीम दिन की शुरुआत में 11 रन के रन अंदर तीन और विकेट गंवाकर मुश्किल में थी लेकिन मेहदी ने पदार्पण कर रहे जाकिर अली (58) के साथ सातवें विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। बांग्लादेश अपनी पहली पारी में 106 रन पर आउट हो गया।

जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने काइल वेरिने के 114 रन की बदौलत 308 रन बनाए। तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा (35 रन पर चार विकेट) और खब्बू स्पिनर केशव महाराज (105 रन पर तीन विकेट) ने आपस में सात विकेट साझा कर मैच पर दक्षिण अफ्रीका का दबदबा बनाये रखा। रबाडा ने दिन के चौथे ओवर में तीन गेंद के अंदर महमुदुल हसन जॉय (40) और मुशफिकुर रहीम (33) को आउट कर बांग्लादेश का संकट बढ़ा दिया। महाराज ने इसके बाद लिटन दास (सात) को चलता कर दक्षिण अफ्रीका की पारी से जीत की उम्मीदों को बढ़ा दिया।

मेहदी और जाकिर ने हालांकि इसके बाद धैर्य से खेलते हुए टीम को बड़ी हार से बचा लिया। मेहदी ने डेन पीट के खिलाफ छक्का लगाने के बाद महाराज की गेंद पर एक रन चुराकर 94 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। महाराज ने जाकिर को पगबाधा कर सातवें विकेट की इस शानदार साझेदारी को तोड़ा।

मेहदी और जाकिर के बीच 138 रन की साझेदारी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए बांग्लादेश की सबसे बड़ी साझेदारी है। मेहदी को इसके बाद नईम हसन (नाबाद 16) का अच्छा साथ मिला और दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को निराश करना जारी रखा।