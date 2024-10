ICC T20 WC Final Schedule: 20 अक्टूबर को फाइनल?, दक्षिण अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीम बाहर

Highlights ICC T20 WC Final Schedule Women World Cup 2024: पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ICC T20 WC Final Schedule Women World Cup 2024: दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराया। ICC T20 WC Final Schedule Women World Cup 2024: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया।

ICC T20 WC Final Schedule Women World Cup 2024: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का फाइनल 20 अक्टूबर को (रविवार) दुबई में खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने छह बार की चैम्पियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को 08 विकेट से हराकर उलटफेर करते हुए आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया था। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से मात दी। दोनों टीम पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश करेगी। न्यूजीलैंड ने 9 विकेट पर 128 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 120 रन बना सकी और फाइनस रेस से बाहर हो गई।

NEW ZEALAND ARE IN THE FINAL 🔥



They pull off a stunning win over West Indies to make their first Women's #T20WorldCup final since 2010 👏#WhateverItTakes | #WIvNZpic.twitter.com/exA6aajTDE — ICC (@ICC) October 18, 2024

Three consecutive T20 World Cup Final appearances for South Africa 🇿🇦😍#T20WorldCup | #WhateverItTakespic.twitter.com/zSQhIdA0R5— ICC (@ICC) October 18, 2024

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्यूजीलैंड का फैसला सही साबित हुआ। शारजहां में इंडीज के खिलाड़ी रन के लिए तरस गए। न्यूजीलैंड के लिए जॉर्जिया प्लिमर ने 33 और सूजी बेट्स ने 26 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज के लिए डोटिन ने चार ओवर में 22 रन देकर चार विकेट लिए। न्यूजीलैंड के सुजी बेट्स ने टी20ई में आखिरी बार मार्च में वेलिंग्टन में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी की थी।