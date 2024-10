Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: दक्षिण अफ्रीका जीत से नहीं रोक सके मेहदी हसन?, 7 विकेट से बाजी मार सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: दूसरा मैच 29 अक्टूबर से खेला जाएगा। Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: दक्षिण अफ्रीका के सामने 106 रनों का मामूली लक्ष्य रखा। Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर जीत हासिल की।

Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। मेहदी हसन ने 97 रन की पारी खेलकर पारी की हार से बचाया। दूसरा मैच 29 अक्टूबर से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के काइल वेरिने ने 114 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच दिया गया। बांग्लादेश ने आज सुबह केवल 24 रनों पर 3 विकेट खो दिए और दक्षिण अफ्रीका के सामने 106 रनों का मामूली लक्ष्य रखा। अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर जीत हासिल की।

Changes on the World Test Championship standings following South Africa's triumph over Bangladesh in Mirpur 👀#BANvSA | #WTC25https://t.co/vmEQtdOREI — ICC (@ICC) October 24, 2024

Bangladesh vs South Africa, 1st Test 2024: एशिया में टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का सफल रन-चेज़ (लक्ष्य के अनुसार)-

205 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2008

163 बनाम भारत, मुंबई डब्ल्यूएस, 2000

106 बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2024।

2014 में गॉल में श्रीलंका के खिलाफ 153 रन की जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका की उपमहाद्वीप में यह पहली टेस्ट जीत है। बांग्लादेश में उनकी आखिरी टेस्ट जीत 2008 में चैटोग्राम में थी। एक पारी और 205 रन से जीत हासिल की थी। ग्रीम स्मिथ और नील मैकेंजी के बीच 415 रनों की विश्व-रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी हुई थी।

इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका अब 47.61% पीसीटी के साथ डब्ल्यूटीसी तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यदि वे अपने शेष पांच टेस्ट में से प्रत्येक जीतते हैं, तो शीर्ष 2 में शामिल होंगे। पांच में से चार जीत उन्हें 61.11% पर जाएंगे। भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के अन्य परिणामों पर निर्भर करेगा।